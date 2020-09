La mummia | trama | cast e curiosità del film con Tom Cruise e Russell Crowe

Leggi su tvzap.kataweb

(Di domenica 20 settembre 2020) Appuntamento con l’azione domenica 20 settembre alle 21.15 su Italia 1 con La, reboot del 2017 della storica saga sui non-morti egizi per eccellenza che è anche il primo capitolo e probabilmente unico del Dark Universe della Universal, quello che doveva essere un nuovo universo cinematografico fatto di pellicole tutte concatenate tra loro che riporta in auge i miti horror della storia del cinema e altrettanti classici della Universal come Frankenstein, Dracula, laappunto, Dr Jekyll e Mr Hyde o persino il Mostro della laguna. Neldel, oltre a Tomnei panni del protagonista, anchee Sofia Boutella. La: trailer LaUn gruppo di archeologi ...