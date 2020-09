Juventus | De Sciglio titolare contro la Sampdoria? I tifosi insorgono sui social

(Di domenica 20 settembre 2020) Mancano meno di 12 ore dal fischio d’inizio di, valido per la prima giornata del campionato di Serie A. Pochi i dubbi sulla formazione bianconera che scenderà in campo con Andrea Pirlo orientato a schierare un 3-5-2 che all’occorrenza si può trasformare in un 3-4-1-2. Gli uomini a disposizione del Maestro, al momento, consentono di giocare al meglio solamente con questi due moduli. Due le incognite principali al momento: Bentancur nel ruolo di playmaker al posto di Arthur ed il ballottaggio sull’out di sinistra tra Dee Luca Pellegrini. Nelle ultime ore, le quotazioni dell’ex milanista sarebbero in ascesa. LEGGI ANCHE: Calciomercato, super scambio col Real Madrid: c'è l'offerta LEGGI ANCHE: Calciomercato ...

TORINO – Proseguono i movimenti in uscita nel mercato della Juventus. Uno dei nomi più caldi in partenza da Torino sembra essere da settimane quello di Mattia De Sciglio: l’esterno della Nazionale, in ...Il mercato della Juventus può infiammarsi nelle ultime due settimane: molto potrà accadere anche sugli esterni difensivi, da Pellegrini ad Alex Sandro Alex Sandro fuori per almeno quindici giorni, Pel ...In un anno Mattia De Sciglio era già stato venduto, quasi, per due volte: prima al Paris Saint-Germain, poi alla Roma. Maurizio Sarri un anno fa ha fatto saltar ...