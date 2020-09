Inter | Vidal atteso a Milano | domani visite e firma sul contratto

(Di domenica 20 settembre 2020)- Arturoè in arrivo: dopo aver chiuso ieri la trattativa per diventare un giocatore dell', il centrocampista cileno arriva questa sera asosterrà le, poi la ...

DiMarzio : #Vidal all’@Inter, ultimi dettagli burocratici: domani previsto l’arrivo a #Milano #calciomercato @SkySport @kingarturo23 - DiMarzio : Stasera l'arrivo di #Vidal a Milano - MatteoBarzaghi : Vidal-Inter ?. C’è l’ok del Barcellona. Ultimi dettagli e poi viaggio, visite e firma. @SkySport @DiMarzio #Vidal - pietrogennaro12 : RT @AlfredoPedulla: #Vidal-#Inter: zero indennizzo, zero proprio. Due anni di contratto più opzione. Primo anno ingaggio 5 milioni più bonu… - v89_tony : L' inter ogni anno che passa sta diventando sempre di più una #Juve B... Conte, Marotta, Asamoha, Vidal... ma come… -

MILANO, 20 SET - Arturo Vidal è in arrivo: dopo aver chiuso ieri la trattativa per diventare un giocatore dell'Inter, il centrocampista cileno arriva questa sera a Milano, domani sosterrà le visite, p ...MILANO - E' tutto fatto per il ritorno di Arturo Vidal in Italia. Il centrocampista cileno lascerà il Barcellona per ritrovare ancora una volta Antonio Conte, ma stavolta sulla panchina dell'Inter. L' ...Arturo Vidal e Antonio Conte si sono conosciuti nel 2011, quanto entrambi erano alla Juventus. Ormai è diventata celebre la frase di Conte durante un’intervista di otto anni fa: “Se dovessi andare in ...