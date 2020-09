Calcio: Pioli, Milan giovane ma deve essere ambizioso (Di domenica 20 settembre 2020) ANSA, - MilanO, 20 SET - "Se si è alzata l'asticella? Avere pressioni è un privilegio. Vuol dire aver raggiunto certi livelli. Il nostro obiettivo è migliorare la passata stagione. Siamo una squadra ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 20 settembre 2020) ANSA, -O, 20 SET - "Se si è alzata l'asticella? Avere pressioni è un privilegio. Vuol dire aver raggiunto certi livelli. Il nostro obiettivo è migliorare la passata stagione. Siamo una squadra ...

