Zidane | “Bale non se n’è andato per colpa mia Mai avuto problemi con lui”

Il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa ed ha affrontato anche il tema Bale, la cui storia a Madrid sta finendo malissimo. "Bale non se n'è andato a causa mia. Non è così. La questione è più complicata. Ci sono trattative in corso e non posso dire di più. Non ho mai avuto problemi con lui. So cosa ha fatto e nessuno lo caccerà. Queste sono cose che possono accadere, a causa di circostanze diverse. La situazione comunque non è chiusa, non posso dire di più. Se c'è un cambiamento per lui, l'unica cosa da fare è augurargli ogni bene". Zidane ha aggiunto: "Non ho parlato con lui. Vediamo cosa succederà. È ancora un nostro giocatore."

