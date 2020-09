Ubriaca | ti serve lo psicologo | non te lo permetto De Blanck-Vento | volano stracci al GF Vip | Signorini suda freddo | salvato dalla pubblicità

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 19 settembre 2020) “Sarà statae non lo sapeva”. Patrizia Decon queste parole ha commentato l'uscita di Flaviadal Grande Fratello Vip, dove la sua esperienza è durata 24 ore e 46 minuti. La showgirl non ci sta e appena entrata in studio parte all'attacco esprimendo tutta la sua rabbia nei confronti della Contessa: “Non tidi dire che eroperché io dal bere ne sono uscita”. “Ti ci vuole loperché a volte passi per scema e non lo sei. Io ti ho sempre protetta ma quando esco te ce porto io dallo psichiatra”, ribatte la De. Un botta e risposta acceso e placato dal conduttore solo grazie all'imminente break pubblicitario. Anchefa notare ...