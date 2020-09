Stadi aperti per mille persone fino al 7 ottobre, il governo ha deciso (Di sabato 19 settembre 2020) Dopo aver sfiorato l’ennesimo scontro Stato-Regioni, arriva la decisione: da domani Stadi aperti in tutta Italia per le partite di serie A, per un massimo di 1000 spettatori. È quanto si apprende al termine della videoconferenza convocata dal ministro Francesco Boccia, con i colleghi di governo Vincenzo Spadafora e Roberto Speranza, e il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini. Presenti anche i governatori Fedriga, Marsilio, Toma, Bardi, Cirio, Fontana.Si lavora - secondo quanto riferito - da qui al 7 ottobre per dare un contributo condiviso tra governo e regioni in vista del prossimo Dpcm, anche in base alle valutazioni della curva epidemiologica del ministero della Salute e del Cts, dopo l’apertura delle scuole. L’obiettivo è definire una ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 19 settembre 2020) Dopo aver sfiorato l’ennesimo scontro Stato-Regioni, arriva la decisione: da domaniin tutta Italia per le partite di serie A, per un massimo di 1000 spettatori. È quanto si apprende al termine della videoconferenza convocata dal ministro Francesco Boccia, con i colleghi diVincenzo Spadafora e Roberto Speranza, e il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini. Presenti anche i governatori Fedriga, Marsilio, Toma, Bardi, Cirio, Fontana.Si lavora - secondo quanto riferito - da qui al 7per dare un contributo condiviso trae regioni in vista del prossimo Dpcm, anche in base alle valutazioni della curva epidemiologica del ministero della Salute e del Cts, dopo l’apertura delle scuole. L’obiettivo è definire una ...

