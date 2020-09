Serie A, prima giornata campionato 2020-2021, le partite in diretta su Sky e Dazn (Di sabato 19 settembre 2020) Oggi, sabato 19 settembre, torna la Serie A, in campo per la prima giornata del campionato 2020/2021 (Udinese-Spezia, Benevento-Inter e Lazio-Atalanta posticipate a mercoledì 30 settembre). Per ogni turno, Sky trasmetterà 7 partite su 10, le restanti tre saranno proposte in esclusiva da Dazn (visibile anche su Sky al canale 209).Ecco nel dettaglio la programmazione televisiva. SABATO 19 SETTEMBREore 18Fiorentina-Torino Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra)telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Luca Marchegiani; bordocampo Vanessa Leonardi (zona interviste) e Paolo Aghemoore 20.45 Verona-Roma Dazn1 (canale 209) DOMENICA 20 SETTEMBREore ... Leggi su blogo (Di sabato 19 settembre 2020) Oggi, sabato 19 settembre, torna laA, in campo per ladel(Udinese-Spezia, Benevento-Inter e Lazio-Atalanta posticipate a mercoledì 30 settembre). Per ogni turno, Sky trasmetterà 7su 10, le restanti tre saranno proposte in esclusiva da(visibile anche su Sky al canale 209).Ecco nel dettaglio la programmazione televisiva. SABATO 19 SETTEMBREore 18Fiorentina-Torino Sky SportA (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra)telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Luca Marchegiani; bordocampo Vanessa Leonardi (zona interviste) e Paolo Aghemoore 20.45 Verona-Roma1 (canale 209) DOMENICA 20 SETTEMBREore ...

