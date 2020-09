Rocco Augelli non ce l' ha fatta | il calcio pugliese è in lutto | ' Ora da lassù continua a segnare tanti gol'

CarrareseCalcio : Un forte abbraccio alla famiglia di Rocco #Augelli. Riposa in pace, Rocco. - serpiko75 : RT @surfingcasarba: E poi ci sono queste notizie che ti mettono 'na tristezza addosso che levate proprio - francobus100 : Addio a Rocco Augelli, mito del calcio pugliese. Aveva 35 anni - TeresaChiara98 : RT @fanpage: Addio Rocco: - cristian90ax : RT @CarrareseCalcio: Un forte abbraccio alla famiglia di Rocco #Augelli. Riposa in pace, Rocco. -

Ultime Notizie dalla rete : Rocco Augelli

Rocco Augelli, storico attaccante dell’Atletico Vieste, non ce l’ha fatta. La sua storia ha commosso tutti. Anche fuori dalla Puglia. Augelli è morto a Manfredonia, a soli 35 anni, per una rara forma ...Rocco Augelli è morto. La battaglia contro il tumore cerebrale del calciatore pugliese si è fermata. L'ex attaccante di San Giovanni Rotondo che oltre un anno fa aveva lasciato il calcio giocato a ca ...Forse, non tutti lo sanno, ma non si muore mai. Rocco Augelli era un attaccante classe ’85, un veterano del calcio dilettantistico pugliese. Ha segnato tanto e continuerà a farlo nel ricordo di chi lo ...