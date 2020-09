Premio Divulgazione Scientifica: aumentano le divulgatrici (Di sabato 19 settembre 2020) Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica – Giancarlo Dosi: cresce il numero delle divulgatrici scientifiche all’VIII edizione Si sono chiuse ufficialmente le candidature al Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica – Giancarlo Dosi. Le opere presentate all’ottava edizione sono 510 e più in particolare 183 articoli, 241 libri e 86 video di Divulgazione Scientifica. Rispetto all’edizione precedente… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 19 settembre 2020)Nazionale di– Giancarlo Dosi: cresce il numero dellescientifiche all’VIII edizione Si sono chiuse ufficialmente le candidature alNazionale di– Giancarlo Dosi. Le opere presentate all’ottava edizione sono 510 e più in particolare 183 articoli, 241 libri e 86 video di. Rispetto all’edizione precedente… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Premio Divulgazione Premio Divulgazione Scientifica: aumentano le divulgatrici Corriere Nazionale Cilento, torna il Premio Giambattista Vico: a Scoca il riconoscimento

Alta cultura a Vatolla, nella sale di palazzo Vargas, dove il 12 settembre ospiti provenienti dalle più prestigiose università italiane hanno dato vita a intensi momenti di divulgazione culturale, cul ...

Food&Science: tre giorni con scienziati, storici e scrittori

Dal 2 al 4 ottobre oltre quaranta incontri nei luoghi più belli di Mantova. Gli eventi sono gratuiti. Tra i relatori anche il premio Nobel Riccardo Valentini MANTOVA. È metamorfosi la parola chiave de ...

La cerimonia conclusiva del premio a chi ha informato bene sulle Malattie Rare

È in programma per il 23 settembre a Roma, e potrà essere seguita in diretta streaming, la cerimonia conclusiva del settimo Premio OMAR, l’iniziativa promossa dall’Osservatorio Malattie Rare che si ri ...

