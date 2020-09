Potenza: non fu mafia, la Calciopoli lucana è prescritta (Di sabato 19 settembre 2020) Potenza - Le altalenanti decisioni sui Basilischi, tra giudici lucani e Cassazione, fanno cadere l'accusa di Associazione mafiosa che diventa associazione a delinquere semplice, l'iter complicato del ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 19 settembre 2020)- Le altalenanti decisioni sui Basilischi, tra giudici lucani e Cassazione, fanno cadere l'accusa di Associazione mafiosa che diventa associazione a delinquere semplice, l'iter complicato del ...

Se ne sta in disparte con le braccia annodate all’esile corpo. «Non ha prenotato una sedia?». Ovviamente no. Ma la domanda, insulsa, vuole solo rompere il ghiaccio. «Mi accontento dell’eco della sua v ...

Caso Claps, un giallo durato 17 anni: "Restivo poteva essere fermato prima"

Aveva solo 16 anni quando scomparve. E la speranza che potesse essere ancora viva è rimasta flebilmente accesa per 17 anni, fino a quando i resti di Elisa Claps sono stati ritrovati nel sottotetto del ...

NVIDIA RTX 3090: benchmark record mostrano +50% su RTX 2080Ti

Sono trapelati i prmi benchmark su NVIDIA RTX 3090 che mostrano un aumento delle performance rispetto a RTX 2080Ti di circa il 50% anche se dopotutto ce lo si aspettava da una scheda che avrebbe dovut ...

