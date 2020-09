Parma-Napoli | probabili formazioni Sportmediaset | Dries Mertens esterno | Victor Osimhen titolare

(Di sabato 19 settembre 2020) La redazione del portale online diha provato a decifrare le prossime scelte di Gennaro Gattuso in vista di, in programma domani 20 settembre alle 12:30. La difesa vedrà presente Kalidou Koulibaly insieme a Kostas Manolas, mentre a sinistra ci sarà Mario Rui e a destra Giovanni Di Lorenzo. In porta ci dovrebbe essere Alex Meret. Diego Demme, Fabian Ruiz e Piotr Zielinski titolari a centrocampo. Ci potrebbe essereal centro dell’attacco, affiancato dal capitano Lorenzo Insigne e da. Andrea Petagna scalpita per ritagliarsi spazio. Tra gli avversari ci sono gli ex Alberto Grassi e Roberto Inglese. 20/09/2020 BONUS 10€+200€ ...

In occasione della sfida di domenica contro il Napoli, il Parma aprirà le porte dello stadio Tardini agli sponsor e non ai tifosi. Lo riporta la Gazzetta di Parma, secondo cui la decisione è stata ...La riapertura delle porte ai tifosi si è trasformata in un caso. Politico. Chiaramente. A creare tensione è lo scatto in avanti, a 24 ore dall’inizio del nuovo campionato, del governatore dell’Emilia ...Gli azzurri vogliono cominciare al meglio la stagione. I partenopei cercheranno di mettere da parte più punti possibili in campionato, così da tornare in Champions League. Stavolta Gennaro Gattuso gui ...