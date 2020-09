"Non diteglielo, magari sono leghisti". Giuseppe Conte all'Ikea, insulto gratuito ai salviniani: inchiodato dal cliente (Di sabato 19 settembre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è presentato nel negozio Ikea di piazza San Silvestro a Roma per comprare i mobili per la cameretta del figlio quasi 13enne. Una breve fuga da Palazzo Chigi in giacca, cravatta e mascherina blu scura con un piccolo tricolore. Come riportato da Repubblica, 250 metri percorsi in auto con la scorta, per completare la stanza da letto di Niccolò. Tra selfie con dipendenti e incoraggiamenti vari, il premier ha avuto anche il tempo per fare una battuta sui leghisti. Uno sfregio gratuito di cui dà conto un avventore. "A un certo punto, nonostante fosse tardi - racconta un cliente che ha origliato la conversazione - i commessi dovevano controllare la disponibilità di un articolo chiamando altri ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 settembre 2020) Il presidente del Consigliosi è presentato nel negoziodi piazza San Silvestro a Roma per comprare i mobili per la cameretta del figlio quasi 13enne. Una breve fuga da Palazzo Chigi in giacca, cravatta e mascherina blu scura con un piccolo tricolore. Come riportato da Repubblica, 250 metri percorsi in auto con la scorta, per completare la stanza da letto di Niccolò. Tra selfie con dipendenti e incoraggiamenti vari, il premier ha avuto anche il tempo per fare una battuta sui. Uno sfregiodi cui dà conto un avventore. "A un certo punto, nonostante fosse tardi - racconta unche ha origliato la conversazione - i commessi dovevano controllare la disponibilità di un articolo chiamando altri ...

