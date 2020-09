"Mi sono alzato 3 volte e 3 volte mi hanno buttato a terra colpendomi"

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 19 settembre 2020) Filippo la sera di Ferragosto è stato massacrato dai bulli: “Per i ragazzi picchiare è una moda. Ho rischiato la vita: ora fermiamoci”. La sua storia la racconta il Corriere della Sera:Quando lomassacrato di botte Filippo credeva di morire. «Una sensazione terribile, la stessa che ho provato quando ho letto la tragedia di Willy — racconta —. Certo, senza quei dolori fisici che mi annebbiavano la mente, ma con la stessa angoscia, con la medesima sensazione lugubre e oscura. Così midetto che dovevo fare qualcosa di buono per fermare questa violenza. Ho deciso di metterci il mio volto ferito e deturpato dalle botte e dico ai miei coetanei: vi prego fermatevi fino a che siete in tempo. Perché se vi sporcate l’anima siete perduti per sempre». Il racconto ...