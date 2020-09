Mazara del Vallo, i pescatori sequestrati in Libia: “Ci accusano di aver trovato droga a bordo dei pescherecci. Vogliono incastrarci” (Di sabato 19 settembre 2020) “Ci accusano che hanno trovato droga a bordo”. A dirlo è uno dei 18 marittimi dei due pescherecci di Mazara del Vallo sequestrati la sera del primo settembre dalle autorità militari del generale Khalifa Haftar. I due motopesca Antartide e Medinea sono tuttora sotto sequestro in Libia, nel porto di Bengasi. Mentre i pescatori sono stati trasferiti nel carcere di El Kuefia, in stato di arresto. A raccontare le loro condizioni, è il capitano del Medinea, Piero Marrone, in un pezzettino inedito di una telefonata registrata al margine di un’intervista andata in onda su La7. Secondo fonti libiche, nel corso di una perquisizione, gli ufficiali di Haftar avrebbero trovato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 settembre 2020) “Ciche hanno”. A dirlo è uno dei 18 marittimi dei duedidella sera del primo settembre dalle autorità militari del generale Khalifa Haftar. I due motopesca Antartide e Medinea sono tuttora sotto sequestro in, nel porto di Bengasi. Mentre isono stati trasferiti nel carcere di El Kuefia, in stato di arresto. A raccontare le loro condizioni, è il capitano del Medinea, Piero Marrone, in un pezzettino inedito di una telefonata registrata al margine di un’intervista andata in onda su La7. Secondo fonti libiche, nel corso di una perquisizione, gli ufficiali di Haftar avrebbero...

Tg3web : 18 pescatori di Mazara del Vallo sono trattenuti in Libia da due settimane, i pescherecci sequestrati dalle truppe… - MauroEmme13 : @hoseta_fung Ti riferisci ai pescatori prigionieri in Libia? Il problema non è solo di Mazara, ma che il paese inte… - Tizianuzzag : RT @EPalazzotto: Ho presentato un'interrogazione per sapere cosa di urgente si stia facendo affinché i nostri pescatori, sequestrati dalle… - Tp24it : Eccellenza - Roberto Cortese è ufficialmente un giocatore del Mazara Calcio - Andrea_Radic : RT @fsnews_it: Parte da #Trapani il #19settembre il Treno del Pesce ???? diretto a #MazaradelVallo, per un nuovo appuntamento coi treni stori… -