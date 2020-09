Lucaselli: "È stata un'uscita infelice, offensiva per i colleghi maschi" (Di sabato 19 settembre 2020) «In una società molto "visiva", di Instagram e di Facebook, far maturare nei giovani la consapevolezza che occorre equilibrio nella cura dell'aspetto È una cosa molto complicata ma necessaria». Ylenja Lucaselli, deputata di Fratelli d'Italia, analizza più sul lato sociologico il caso del Liceo Socrate. Quindi la prof che ha suggerito di non mettere la minigonna altrimenti a qualche collega uomo «cade l'occhio», ha ragione? «È pressoché impossibile condividere la seconda parte del ragionamento. È stata un'uscita infelice, peraltro parlare così dei colleghi maschi non È corretto e a tratti ingiustificatamente offensivo. Però ... Leggi su iltempo (Di sabato 19 settembre 2020) «In una società molto "visiva", di Instagram e di Facebook, far maturare nei giovani la consapevolezza che occorre equilibrio nella cura dell'aspetto; una cosa molto complicata ma necessaria». Ylenja, deputata di Fratelli d'Italia, analizza più sul lato sociologico il caso del Liceo Socrate. Quindi la prof che ha suggerito di non mettere la minigonna altrimenti a qualche collega uomo «cade l'occhio», ha ragione? «; pressoché impossibile condividere la seconda parte del ragionamento.un', peraltro parlare così deinon; corretto e a tratti ingiustificatamente offensivo. Però ...

tempoweb : Lucaselli: 'È stata un'uscita infelice, offensiva per i colleghi maschi' #ylenjalucaselli #fratelliditalia… - RadioVoceVicina : Palermo, Ylenja Lucaselli in Sicilia per valorizzare il vino locale: - vocedelpatriota : Puglia: Lucaselli (FdI), pubblica amministrazione non sia ammortizzatore sociale - vocedelpatriota : Recovery Fund: Lucaselli (FdI), Amendola chiarisca stato progetti - Elisabe94838092 : RT @vocedelpatriota: Scuola: Lucaselli (FdI), caos sostegno inconcepibile -

Ultime Notizie dalla rete : Lucaselli È Scuola: Lucaselli (FdI), caos sostegno inconcepibile La Voce del Patriota Prosegue il tour istituzionale in provincia di Brindisi dei parlamentari di Fratelli d’Italia.

L’onorevole Tommaso Foti, Vice Presidente di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, accompagnato all’Onorevole Ylenja Lucaselli, Coordinatore Provinciale di FDI, da Francesco Fiera, dirigente pro ...

Regionali: Fitto presenta la candidatura di Maiorano

Sarà direttamente l’eurodeputato Raffaele Fitto, candidato presidente della coalizione di centrodestra per le prossime elezioni regionali, a presentare la candidatura a consigliere regionale nella lis ...

Carceri, Lucaselli (Fdi): retorica antimafia grillina è solo chiacchiere

Roma, 3 set. (askanews) - "La retorica antimafia del M5S è solo chiacchiere. Notizie di stampa parlano di ben 112 su 223 personalità dei clan ancora ai domiciliari dopo il trasferimento dal carcere pe ...

L’onorevole Tommaso Foti, Vice Presidente di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, accompagnato all’Onorevole Ylenja Lucaselli, Coordinatore Provinciale di FDI, da Francesco Fiera, dirigente pro ...Sarà direttamente l’eurodeputato Raffaele Fitto, candidato presidente della coalizione di centrodestra per le prossime elezioni regionali, a presentare la candidatura a consigliere regionale nella lis ...Roma, 3 set. (askanews) - "La retorica antimafia del M5S è solo chiacchiere. Notizie di stampa parlano di ben 112 su 223 personalità dei clan ancora ai domiciliari dopo il trasferimento dal carcere pe ...