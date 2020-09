Gazzetta - Milik, multa e azione civile: deve rinunciare a delle mensilità se vuole la Roma (Di sabato 19 settembre 2020) La Roma può attendere, scrive la Gazzetta dello Sport sottolineando che Arek Milik non sarà un giocatore giallorosso ufficialmente in questa settimana nonostante una giornata convulsa in cui la Roma ha spinto per chiudere tutt ... Leggi su tuttonapoli (Di sabato 19 settembre 2020) Lapuò attendere, scrive ladello Sport sottolineando che Areknon sarà un giocatore giallorosso ufficialmente in questa settimana nonostante una giornata convulsa in cui laha spinto per chiudere tutt ...

Gazzetta_it : Roma, c’è l’accordo col #Napoli per #Milik. L’ufficialità nelle prossime ore - Gazzetta_it : Intesa #Roma-#Juve-#Napoli. Ma #Milik dice no e blocca pure #Dzeko e #DeSciglio - tuttonapoli : Gazzetta - Milik, multa e azione civile: deve rinunciare a delle mensilità se vuole la Roma - forzaroma : #Milik ancora non firma. Problemi alle ginocchia? No, solo “mal” di Napoli #ASRoma #Calciomercato - napolista : Gazzetta: o Milik cede su multe e rinuncia a qualche stipendio (come Allan), oppure niente Roma Il Napoli irremovi… -