Doom Eternal su Nintendo Switch? Sta arrivando, parola di id Software! (Di sabato 19 settembre 2020) Doom Eternal, il sequel di Doom (2016), è uscito su Xbox One, PlayStation 4 e PC lo scorso marzo. Esattamente come accaduto con il predecessore, anche questo sequel è previsto su Nintendo Switch ma, ad oggi, esso non ha ancora una data d'uscita. C'è per caso il pericolo che sia stato cancellato?Assolutamente no, anzi, l'uscita potrebbe essere molto vicina. Questo, almeno, è stato quanto dichiarato da Marty Stratton di id Software, in un'intervista con John Linneman di Digital Foundry durante l'evento PAX X EGX."Vorrei potervi dare delle informazioni più dettagliate perché lo so, leggo tutti i commenti, quando diciamo qualsiasi cosa su Doom Eternal, almeno una persona su cinque ci chiede 'Perché non ci dite qualcosa su ... Leggi su eurogamer (Di sabato 19 settembre 2020), il sequel di(2016), è uscito su Xbox One, PlayStation 4 e PC lo scorso marzo. Esattamente come accaduto con il predecessore, anche questo sequel è previsto suma, ad oggi, esso non ha ancora una data d'uscita. C'è per caso il pericolo che sia stato cancellato?Assolutamente no, anzi, l'uscita potrebbe essere molto vicina. Questo, almeno, è stato quanto dichiarato da Marty Stratton di id Software, in un'intervista con John Linneman di Digital Foundry durante l'evento PAX X EGX."Vorrei potervi dare delle informazioni più dettagliate perché lo so, leggo tutti i commenti, quando diciamo qualsiasi cosa su, almeno una persona su cinque ci chiede 'Perché non ci dite qualcosa su ...

Eurogamer_it : #DoomEternal su Nintendo Switch? Sta arrivando, parola di id Software! - leafb71 : Microsoft Xbox One X 1TB Console, Black, CYV-00001 itemprop= name Microsoft Xbox One X 1TB Console, Black, CYV-00001 - GameSailors : RT @GameSailors: DOOM Eternal - Galleria delle armi con commenti degli sviluppatori - News - ddark_passenger : se doom eternal non vince il goty mi incazzo - ADITISH55530569 : Microsoft Xbox One X 1TB Console, Black, CYV-00001 itemprop= name Microsoft Xbox One X 1TB Console, Black, CYV-00001 -

Ultime Notizie dalla rete : Doom Eternal Come nasce un'arma di Doom Eternal? Ve lo spieghiamo in esclusiva TGCOM Che fine ha fatto DOOM Eternal per Switch?

Il totale silenzio che aleggiava attorno alla versione di DOOM Eternal per Nintendo Switch veniva interpretato dai più come un infausto presagio di morte. Una SKU abbandonata al suo destino, quasi dan ...

DOOM Eternal: id Software svela immagini e retroscena sullo sviluppo delle armi

Jon Lane: come ebbe a dire John Carmack, DOOM vuol dire essenzialmente "fucili a pompa e demoni". Il DOOM originale ha di fatto reso iconico l'uso dei fucili a pompa e delle doppiette nell'arsenale ar ...

DOOM Eternal - Galleria delle armi con commenti degli sviluppatori

Il processo di sviluppo del cannone pesante ha rappresentato una sfida entusiasmante. Creare un’arma umana originale e unica ha richiesto un lavoro molto approfondito. Alla fine, però, ritengo che i n ...

Il totale silenzio che aleggiava attorno alla versione di DOOM Eternal per Nintendo Switch veniva interpretato dai più come un infausto presagio di morte. Una SKU abbandonata al suo destino, quasi dan ...Jon Lane: come ebbe a dire John Carmack, DOOM vuol dire essenzialmente "fucili a pompa e demoni". Il DOOM originale ha di fatto reso iconico l'uso dei fucili a pompa e delle doppiette nell'arsenale ar ...Il processo di sviluppo del cannone pesante ha rappresentato una sfida entusiasmante. Creare un’arma umana originale e unica ha richiesto un lavoro molto approfondito. Alla fine, però, ritengo che i n ...