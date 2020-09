Coronavirus, a Londra centinaia di No Mask in piazza contro il lockdown sfidando il divieto di assembramento: scontri con la polizia (Di sabato 19 settembre 2020) Tensioni e scontri tra manifestanti e polizia a Londra durante un corteo contro le misure di lockdown e in generale le restrizioni per il Coronavirus. Secondo quanto riportato dai media, tra cui il Guardian, il corteo, che si è svolto a Trafalgar Square ha visto i dimostranti formare catene umane davanti agli agenti per impedire gli arresti. Tafferugli si sono verificati accanto alla National Gallery, prima che gli ufficiali venissero respinti dalla folla che ha intonato slogan e cori. Il corteo al grido dello slogan ‘Resist and Act for Freedom‘ (Resisti e agisci per la libertà) ha visto centinaia di persone portare striscioni e cartelli che recitavano ‘Adesso è tirannia’ e ‘Libertà!’. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 settembre 2020) Tensioni etra manifestanti edurante un corteole misure die in generale le restrizioni per il. Secondo quanto riportato dai media, tra cui il Guardian, il corteo, che si è svolto a Trafalgar Square ha visto i dimostranti formare catene umane davanti agli agenti per impedire gli arresti. Tafferugli si sono verificati accanto alla National Gallery, prima che gli ufficiali venissero respinti dalla folla che ha intonato slogan e cori. Il corteo al grido dello slogan ‘Resist and Act for Freedom‘ (Resisti e agisci per la libertà) ha vistodi persone portare striscioni e cartelli che recitavano ‘Adesso è tirannia’ e ‘Libertà!’. La ...

