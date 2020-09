Caos procure, l'assemblea Anm: "Sì all'espulsione di Palamara" (Di sabato 19 settembre 2020) Diventa definitiva l'espulsione per gravi violazioni del codice etico di Luca Palamara dall' Associazione nazionale magistrati, di cui e' stato presidente negli anni dello scontro piu' duro con il governo Berlusconi. L'assemblea generale degli iscritti al sindacato delle toghe, riunita a ranghi ridottissimi ( un centinaio i presenti a fronte di 7mila soci) ha confermato il provvedimento del 20 giugno scorso del Comitato direttivo centrale dell' Anm, bocciando il ricorso del pm romano sospeso dalle funzioni e dallo stipendio e imputato a Perugia per corruzione. Solo 1 voto a favore del ricorso. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 19 settembre 2020) Diventa definitiva l'per gravi violazioni del codice etico di Lucadall' Associazione nazionale magistrati, di cui e' stato presidente negli anni dello scontro piu' duro con il governo Berlusconi. L'generale degli iscritti al sindacato delle toghe, riunita a ranghi ridottissimi ( un centinaio i presenti a fronte di 7mila soci) ha confermato il provvedimento del 20 giugno scorso del Comitato direttivo centrale dell' Anm, bocciando il ricorso del pm romano sospeso dalle funzioni e dallo stipendio e imputato a Perugia per corruzione. Solo 1 voto a favore del ricorso. Segui su affaritaliani.it

