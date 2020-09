Vaccino Covid, “metà fornitura ai paesi più ricchi”. E l’Italia? (Di venerdì 18 settembre 2020) Un ristretto gruppo di paesi ricchi, che rappresentano solamente il 13% della popolazione mondiale, ha già acquistato oltre la metà della futura fornitura dei principali vaccini anti Covid-19 che sono attualmente in fase di sviluppo. A lanciare l’allarme è Oxfam, in occasione dell’incontro congiunto dei Ministri della Salute e delle Finanze dei paesi del G20 sullo stato della pandemia, in programma oggi. Una denuncia – come chiarisce la Ong – che arriva dall’analisi dei dati raccolti da Airfinity sugli accordi già firmati da alcuni paesi con le case farmaceutiche che stanno sviluppando i 5 vaccini più promettenti, in un quadro nel quale le stesse aziende produttrici non hanno al momento la capacità di produrre abbastanza vaccini per ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 settembre 2020) Un ristretto gruppo diricchi, che rappresentano solamente il 13% della popolazione mondiale, ha già acquistato oltre la metà della futuradei principali vaccini anti-19 che sono attualmente in fase di sviluppo. A lanciare l’allarme è Oxfam, in occasione dell’incontro congiunto dei Ministri della Salute e delle Finanze deidel G20 sullo stato della pandemia, in programma oggi. Una denuncia – come chiarisce la Ong – che arriva dall’analisi dei dati raccolti da Airfinity sugli accordi già firmati da alcunicon le case farmaceutiche che stanno sviluppando i 5 vaccini più promettenti, in un quadro nel quale le stesse aziende produttrici non hanno al momento la capacità di produrre abbastanza vaccini per ...

