Uomini e Donne, oggi: nuove critiche per Armando, Facundo interessato a Sophie (Di venerdì 18 settembre 2020) Ecco cosa succederà nell’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne, tanti i colpi di scena in studio Si conclude oggi la settimana di Uomini e Donne, trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. Come sempre non mancheranno i colpi di scena in studio nella puntata che andrà in onda oggi alle 14.45. Armando Incarnato fa sapere di aver interrotto la sua frequentazione con la dama che aveva iniziato da poco a conoscere. La sua rivelazione lo farà finire ancora una volta al centro di molte critiche e polemiche. Tra tutti Tina Cipollari non perde occasione per attaccarlo duramente. La storica opinionista è sempre stata convinta che il cavaliere stia in trasmissione non per trovare l’amore ma ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 18 settembre 2020) Ecco cosa succederà nell’ultima puntata della settimana di, tanti i colpi di scena in studio Si concludela settimana di, trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. Come sempre non mancheranno i colpi di scena in studio nella puntata che andrà in ondaalle 14.45.Incarnato fa sapere di aver interrotto la sua frequentazione con la dama che aveva iniziato da poco a conoscere. La sua rivelazione lo farà finire ancora una volta al centro di moltee polemiche. Tra tutti Tina Cipollari non perde occasione per attaccarlo duramente. La storica opinionista è sempre stata convinta che il cavaliere stia in trasmissione non per trovare l’amore ma ...

elenabonetti : .@ItaliaViva farà la differenza anche in Campania, non solo nei numeri ma nella possibilità di generare processi. È… - matteosalvinimi : ??Carcere di Aversa (Caserta): detenuto africano massacra di botte un agente della Polizia Penitenziaria. Solidariet… - matteosalvinimi : La politica è fatta di idee, ma le idee camminano sulle gambe di uomini e donne, e vedendo da vicino la passione, l… - ChiLuca70 : «Le donne violente con gli uomini», polemica in Campidoglio Perché la #violenza sugli uomini, secondo le cosiddette… - Robertrycia : Gli uomini sono così fortunati che le donne vogliano parità e non vendetta -