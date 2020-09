Ultime Notizie Roma del 18-09-2020 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 settembre 2020)dailynews radiogiornale e buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio in noi abbiamo tenuto questi 209 miliardi in parte a fondo perduto lavoriamo a spendere bene quelli abbiamo vinto quel negoziato e ora diciamo l’Unione Europea non ci bastano e ce ne andiamo a prenderne altri anche perché io non sono regalati sempre debito sono lo afferma il ministro degli Esteri Luigi Di Maio l’obiettivo di spendere 209 miliardi di euro richiede il massimo sforzo se noi alimentiamo il dibattito sul Mes Non facciamo nient’altro che le tensioni nella maggioranza giunse Creamy il mese inadeguato e nessuno in Unione Europea l’ho chiesto sulle risorse messe a disposizione dell’Italia dal per l’emergenza pandemica Esiste la divergenza di opinioni approfondiremo ma non dimentichiamo che abbiamo avuto 120 miliardi di prestiti ...