Serie A | arbitri | ecco le designazioni Milan-Bologna a La Penna

Riparte la Serie A e, con essa, tornano le designazioni arbitrali. L'anticipo di domani alle 18, Fiorentina-Torino, è affidato ad Abisso. L'esordio della Juventus - contro la Samp - al fischietto ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie arbitri Serie A, le designazioni arbitrali. Milan-Bologna a La Penna, la Juve a Piccinini La Gazzetta dello Sport Serie A, Chiffi arbitrerà Verona-Roma, Piccinini per Juventus-Sampdoria

È Rosario Abisso della sezione di Palermo l'arbitro con il quale comincerà il campionato di Serie A 2020-'21. È stato infatti designato per Fiorentina-Torino, la partota con cui, domani, comincerà il ...

Serie A | Arbitri, Piccinini per Juventus-Sampdoria. Il Napoli a Mariani

Sono stati dedignati arbitri e i collaboratori designati per le partite della prima giornata del campionato di Serie A in programma in questo fine settimana Tutto pronto per la prima giornata di Serie ...

Verona-Roma sarà diretta da Chiffi

Sono stati resi noti i nomi degli arbitri per la prima giornata di campionato. Verona-Roma sarà diretta da Daniele Chiffi della sezione di Padova, coadiuvato dagli assistenti Preti e Rossi. Quarto uff ...

