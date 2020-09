Sconto di pena allo stupratore: era "esasperato dalla condotta disinvolta" (Di venerdì 18 settembre 2020) AGI - Era stato condannato a 5 anni per aver violentato e preso a calci e pugni la compagna, ma la Corte di Appello di Milano ha stabilito una riduzione di pena a 4 anni e 4 mesi tenendo in considerazione, tra le altre cose, che l'uomo era "forse esasperato dalla condotta troppo disinvolta della convivente". Il fatto è avvenuto a Vimercate, in provincia di Monza, nella notte tra l'8 e il 9 giugno del 2019. L'uomo, un 63enne romeno, ha sequestrato in una roulotte la donna, una 45enne sua connazionale, e per una notte intera l'ha minacciata con un coltello, picchiata e costretta a subire varie violenze sessuali. La difesa ha chiesto di prendere in esame il contesto familiare "caratterizzato da anomalie (quali le relazioni della donna con altri uomini dall'imputato quasi favorite o comunque ... Leggi su agi (Di venerdì 18 settembre 2020) AGI - Era stato condannato a 5 anni per aver violentato e preso a calci e pugni la compagna, ma la Corte di Appello di Milano ha stabilito una riduzione dia 4 anni e 4 mesi tenendo in considerazione, tra le altre cose, che l'uomo era "forsetroppodella convivente". Il fatto è avvenuto a Vimercate, in provincia di Monza, nella notte tra l'8 e il 9 giugno del 2019. L'uomo, un 63enne romeno, ha sequestrato in una roulotte la donna, una 45enne sua connazionale, e per una notte intera l'ha minacciata con un coltello, picchiata e costretta a subire varie violenze sessuali. La difesa ha chiesto di prendere in esame il contesto familiare "caratterizzato da anomalie (quali le relazioni della donna con altri uomini dall'imputato quasi favorite o comunque ...

Patri__S : RT @Eust0ma: pensate ad una donna che subisce uno stupro portandosi dietro ripercussioni che la segneranno per la vita che sente dire che l… - baektoyeoI : RT @Eust0ma: pensate ad una donna che subisce uno stupro portandosi dietro ripercussioni che la segneranno per la vita che sente dire che l… - Carlottahhh : RT @Eust0ma: pensate ad una donna che subisce uno stupro portandosi dietro ripercussioni che la segneranno per la vita che sente dire che l… - Agenzia_Italia : Sconto di pena allo stupratore: era 'esasperato dalla condotta disinvolta' - canshitrainbows : RT @Eust0ma: pensate ad una donna che subisce uno stupro portandosi dietro ripercussioni che la segneranno per la vita che sente dire che l… -