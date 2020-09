Referendum sul taglio dei parlamentari, ago della bilancia per i partiti e la legislatura (Di venerdì 18 settembre 2020) 'Un sì per portare il Parlamento italiano ai livelli europei. Per tagliare i costi e iniziare un percorso di riforme'. E' ancora Luigi Di Maio , nell'ultimo giorno di campagna, a guidare la battaglia ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 18 settembre 2020) 'Un sì per portare il Parlamento italiano ai livelli europei. Per tagliare i costi e iniziare un percorso di riforme'. E' ancora Luigi Di Maio , nell'ultimo giorno di campagna, a guidare la battaglia ...

lauraboldrini : La Toscana è una regione antifascista, solidale e ben governata. Non deve prevalere #Ladestrapeggioredisempre Qu… - fattoquotidiano : REFERENDUM, 10 RAGIONI PER DIRE SÌ A poche ore dal referendum costituzionale sul taglio dei @marcotravaglio spiega… - lorepregliasco : Scenario da incubo sul referendum: il No vince nel resto d'Italia, ma passa il Sì grazie al traino 'artificiale' di… - AndreaMarano11 : RT @vignettisti: Mancano due giorni al voto per il #referendum sul taglio dei parlamentari, quando i cittadini saranno chiamati ad esprimer… - Silvergio2377 : RT @claudiocerasa: Mini sondaggio, da bolla. Referendum sul taglio dei parlamentari: sì o no? -