Opec+ conferma livello output e sollecita produttori a rispettare quote

(Di venerdì 18 settembre 2020) (Teleborsa) – L’Opec Plus, la formazione allargata del cartello petrolifero che comprende anche i principaliesterni, compresa la Russia, non farà nuovi tagli produttivi e cercherà invece di implementare il contingentamento delledi 7,7 milioni di barili scattato lo scorso mese di agosto. Lo ha deciso lì’ultima riunione ministeriale dell’, riunita in videoconferenza per fare il punto sullo stato del mercato petrolifero. In particolare, il Ministro dell’Energia saudita e Presidente di turno, Abdulaziz bin Salman, ha esortato i Paesi membri al pieno rispetto delleproduttive stabilite. Una decisione che ha fatto impennare le quotazioni del greggio, che è balzato ieri di circa il 2%, dopo i guadagni archiviati negli ultimi giorno per ...