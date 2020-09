Omicidio Willy | chiesto il sequestro dei beni della famiglia Bianchi e la revoca del reddito di cittadinanza al padre

(Di venerdì 18 settembre 2020) Sussidioto eda sequestrare per restituire quanto incassato indebitamente. Ammonta a circa 27.000 euro la somma che Ruggerodovrà restituire all’erario, dopo aver preso per più di un anno ildi. Ruggero è ildi Marco e Gabriele, due dei quattro presunti assassini diMonteiro Duarte, il 21enne di Paliano ucciso a calci e pugni la sera fra il 5 e il 6 settembre a Colleferro, in provincia di Roma. L’evidente tenore di vita dei due ragazzi, fra vacanze di lusso, orologi d’oro, vestiti firmati e auto costose, è balzato agli occhi degli inquirenti sin dalle prime ore successive all’. Come la villa sulla collina di Colubro, frazione di Artena, dove ...

LaStampa : Omicidio Willy Monteiro Duarte, i fratelli Bianchi e gli altri della banda percepivano il reddito di cittadinanza - VittorioSgarbi : Ah, si, era la 'povertà' di questi individui che Di Maio e i 5 Stelle volevano abolire? - davidealgebris : Tutti e 4 i Killer di Willy percepiscono Reddito di Cittadinanza. Finanizamo criminali. Poi da video ovviamente pre… - mapivi63 : RT @SkyTG24: Omicidio Willy, i fratelli Bianchi tra ville e resort. La Finanza chiede sequestro beni - Noovyis : (Omicidio Willy, chiesto il sequestro dei beni della famiglia Bianchi e la revoca del reddito di cittadinanza al pa… -

ROMA Nell’inchiesta sulla morte di Willy Monteiro Duarte, il 21enne massacrato a calci e pugni da almeno quattro ragazzi, durante una notte di movida a Colleferro, c’è un nuovo capitolo. Ruggero Bianc ...Vacanze in costiera, Rolex, gite in barca, cene di lusso. Era “una vita in vacanza” quella dei fratelli Bianchi, Marco e Gabriele, accusati insieme a Mario Pincarelli e Roberto Belleggia per la morte ...Willy non sarebbe stato il primo. Le risse, i pestaggi, le botte e i soprusi commessi dalla cosiddetta banda di Artena erano noti da almeno due anni. La gang dei fratelli Bianchi, ora in carcere per l ...