Noleggio bici, arriva a Milano quello a lungo termine by Swapfiets (Di venerdì 18 settembre 2020) Da oggi a Milano, capofila della rivoluzione della mobilità sostenibile italiana, si aggiunge un'altra modalità di Noleggio bici, quello a lungo termine. In pratica un rivoluzionario servizio di micro mobilità in abbonamento che è in grado di garantire l'uso esclusivo della bici con in più un servizio di assistenza garantita incluso nella quota mensile a partire da 16,90 euro. Una proposta unica, quella di Swapfiets, giovane azienda già attiva in Olanda e in altri paesi europei, che si differenzia da tutti gli altri concept di Noleggio bici attualmente sul mercato in Italia. Pagando una quota mensile fissa, gli utenti hanno a disposizione una ...

Ultime Notizie dalla rete : Noleggio bici Arriva a Milano il noleggio bici a lungo termine by Swapfiets GQ Italia Monopattino senza regole a Milano: 136 incidenti in 108 giorni

A Bergamo se ne noleggiano più di 500 a notte ... quelli che posteggiano la macchina sulle strisce, corrono in bici sui marciapiedi o, appunto, taroccano la velocità del monopattino». Gran pedalatore, ...

Il noleggio bici a lungo termine debutta a Milano con Swapfiets, l’assessore Granelli: “Mobilità sempre più sostenibile”

Milano prosegue il suo percorso di revisione della mobilità anche grazie alla presenza di nuovi operatori privati, come l’olandese Swapfiets, che ha inaugurato il suo primo store nella centralissima l ...

Le Swapfiets arrivano a Milano: “Una bici sempre funzionante”

Swapfiets arriva anche a Milano per portare le biciclette con la ruota azzurra che si possono portare a casa anche se a noleggio.

