Migranti: Orfini, 'governo faccia sbarcare Open Arms' (Di venerdì 18 settembre 2020) Roma, 18 set. (Adnkronos) - "Quello che sta accadendo con la Open Arms è semplicemente indegno. Anzi, è degno di Salvini. Si consenta subito lo sbarco in sicurezza, come dovrebbe essere normale in un paese civile". Lo scrive su Twitter Matteo Orfini, parlamentare del Partito Democratico, commentando l'appello lanciato sui social da Open Arms. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) Roma, 18 set. (Adnkronos) - "Quello che sta accadendo con laè semplicemente indegno. Anzi, è degno di Salvini. Si consenta subito lo sbarco in sicurezza, come dovrebbe essere normale in un paese civile". Lo scrive su Twitter Matteo, parlamentare del Partito Democratico, commentando l'appello lanciato sui social da

beppebottero : @orfini Le sfugge che al Governo c'è il suo partito, non quello di Salvini! Chieda a @nzingaretti perché i… - AmedeoBenigno58 : @orfini Mi scusi ma come mai non ha detto più una parola sulla situazione dei migranti in Sicilia Si vergogni - dio_patria : @pdnetwork @antoniomisiani @orfini Orfini...Orfini....?? Ah si già...si parlerà di migranti....di quanto li dobbiam… - quelladihopper : @CapitanBavastro @doonie A me non frega niente della propaganda. Qui si parla di migranti. Quelli sul barcone blocc… -

Anzi, è degno di Salvini. Si consenta subito lo sbarco in sicurezza, come dovrebbe essere normale in un paese civile". Lo scrive su Twitter Matteo Orfini, parlamentare del Partito Democratico, ...

La Open Arms da giorni staziona a largo di Palermo ma oramai sapere se approderà o meno appare superfluo. Questo perché quasi la metà dei migranti che aveva a bordo una volta giunti a largo della Sici ...

