Le probabili formazioni della prima giornata di Serie A

(Di venerdì 18 settembre 2020) Come ci si aspetta che giochino le squadre diA in questo primo fine settimana di campionato, tra acquisti, cessioni e nuovi allenatori

UgoBaroni : RT @SkySport: Roma: i convocati per il Verona e la decisione su Dzeko ? - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Le probabili formazioni di Parma-Napoli: Osimhen in panchina, gioca Mer… - infoitsport : Hellas Verona-Roma - Le probabili formazioni. GRAFICA! -

Ultime Notizie dalla rete : probabili formazioni

Le probabili formazioni della 1ª giornata della Serie A 2020/2021. Probabili formazioni Fiorentina-Torino Probabili formazioni Verona-Roma Probabili formazioni Parma-Napoli Probabili formazioni Ge ...Juric recupera Zaccagni per la trequarti, al suo fianco Badu per sostenere la punta Di Carmine. In mezzo al campo Tameze affiancherà Veloso, sulle fasce Faraoni e Dimarco. Difesa diretta da Empereur, ...Alla partenza del nuovo campionato di Serie A cinque squadre hanno un nuovo allenatore rispetto alla passata stagione. Tra questi c’è Andrea Pirlo, sul cui incarico alla Juventus ci sono le maggiori a ...