L' annuncio di Boris Johnson | Temo che la seconda ondata Covid sia inevitabile

(Di venerdì 18 settembre 2020) Per essere clinicamente morto di danni ne sta facendo.Johsnon avverte che ladell'epidemia di coronavirus sta arrivando in Gran Bretagna. "La stiamo vedendo in Francia, Spagna, ...

Moixus1970 : RT @globalistIT: Ecco un altro negazionista che si è arreso all’evidenza e che ora programma di... - globalistIT : Ecco un altro negazionista che si è arreso all’evidenza e che ora programma di... - SaluteLab : ?? ULTIM'ORA. #Covid19. L'annuncio di #BorisJohnson al #RegnoUnito: 'Prepariamoci'. LEGGI?? -

Ultime Notizie dalla rete : annuncio Boris

Globalist.it

Lo spettro di un lockdown nazionale bis torna ad allungarsi, almeno come minaccia, sul Regno Unito, alle prese come molti altri Paesi - europei e non - con un rimbalzo allarmante di contagi da coronav ...Per essere clinicamente morto di danni ne sta facendo. Boris Johsnon avverte che la seconda ondata dell'epidemia di coronavirus sta arrivando in Gran Bretagna. "La stiamo vedendo in Francia, Spagna, a ...Sono 488 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Svizzera e nel Liechtenstein (49'283 in totale). In Ticino sono stati confermati stamani 4 nuovi casi d'infezione. Nei Grigioni, uno ...