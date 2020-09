Koulibaly in uscita, non è ancora finita. E Papastathopoulos aspetta (Di sabato 19 settembre 2020) La discesa si è tramutata in un falsopiano e poi in una salita. Ma per Kalidou Koulibaly al Manchester City non è ancora detta l’ultima parola, non è ancora finita. Certo, la distanza sulla facilità dei bonus e sulla base fissa da dare al Napoli ha fin qui fatto la differenza. Non è una distanza abissale, ma sostanziale. Tuttavia lo stesso club azzurro ha capito che trattenere Koulibaly (contratto fino al 2023) sarebbe una fortuna dal punto di vista tecnico, ma si cercherà di non ripetere lo stesso errore di qualche anno fa con Allan e il Paris Saint-Germain. Ramadani sta lavorando per una nuova offerta, Koulibaly probabilmente sarà titolare domenica a Parma, ma tra Napoli e Manchester City non è ancora ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 19 settembre 2020) La discesa si è tramutata in un falsopiano e poi in una salita. Ma per Kalidoual Manchester City non èdetta l’ultima parola, non è. Certo, la distanza sulla facilità dei bonus e sulla base fissa da dare al Napoli ha fin qui fatto la differenza. Non è una distanza abissale, ma sostanziale. Tuttavia lo stesso club azzurro ha capito che trattenere(contratto fino al 2023) sarebbe una fortuna dal punto di vista tecnico, ma si cercherà di non ripetere lo stesso errore di qualche anno fa con Allan e il Paris Saint-Germain. Ramadani sta lavorando per una nuova offerta,probabilmente sarà titolare domenica a Parma, ma tra Napoli e Manchester City non è...

