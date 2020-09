Internazionali BNL d’Italia | Binaghi | “Ora comincia la corsa per proteggere le mille persone”

(Di venerdì 18 settembre 2020) “E’ fatta, devo ringraziare il ministro Sapdafora che ha dimostrato grande onestà intellettuale e intelligenza nel capire le nostre esigenze e ben interpretare i suggerimenti del Cts“. Sono queste le parole del presidente della Federtennis, Angelo, in merito all’apertura aspettatori in vista delle semifinali e finali degliBNL d’Italia. “Lo ringrazio anche a nome degli appassionati – ha proseguitoai microfoni di Sky Sport – quelli che riusciranno ad entrare, da oggilaperquestepersone che assisteranno alle gare. Io credo di doverlo ringraziare inoltre anche per gli altri sport che nelle prossime settimane avrebbero dovuto far ...

CaterpillarAM : Internazionali BNL d'Italia: quattro italiani al terzo turno. E tu per chi fai il tifo? #SondaggiDaIncubo… - WeAreTennisITA : 18 anni, numero 249 del mondo, capace di vincere il suo primo match nei 1000 contro Stan Wawrinka agli Internaziona… - WeAreTennisITA : Agli Internazionali BNL d'Italia torna a parlare @RafaelNadal?? ??? 'Quando prendi una decisione vai avanti con quell… - Leonard40959202 : RT @live_tennis: Internazionali BNL d`Italia - 3rd Round: Matteo Berrettini beat Stefano Travaglia 7-6, 7-6 - sportface2016 : #IBI20 | #Binaghi: 'Ora comincia la corsa per proteggere le mille persone' -

Ultime Notizie dalla rete : Internazionali BNL

Sky Sport

La speranza c’era, ma pochi probabilmente credevano in un back to back di Lorenzo Musetti nel giro di 48 ore. Lo scetticismo italiota rimbalza in ogni angolo del globo, questo è risaputo ai più, ma in ...Fabio Fognini e Lorenzo Sonego ci provano ma non ce la fanno. Il quarto italiano agli ottavi degli Open Bnl d’Italia è Lorenzo Musetti, quello che all’inizio nessuno si aspettava. Dopo aver eliminato ...11:54 – Primo set in favore di Jannik Sinner: 6-4 per l’azzurro in 45 minuti. 5-5 tra Berrettini e Travaglia 11:43 – Un break di vantaggio per Sinner contro Dimitrov: 4-3 e servizio Jannik. 4-3 anche ...