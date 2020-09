Incubo lockdown: in Inghilterra a casa due milioni di persone, chiusura in Spagna, zone rosse in Francia (Di venerdì 18 settembre 2020) A pochi giorni dall'allarme lanciato dall'Organizzazione mondiale della sanità, con l'Europa nell'occhio del ciclone, arrivano le prime misure restrittive. Scattano oggi in Inghilterra i primi ... Leggi su leggo (Di venerdì 18 settembre 2020) A pochi giorni dall'allarme lanciato dall'Organizzazione mondiale della sanità, con l'Europa nell'occhio del ciclone, arrivano le prime misure restrittive. Scattano oggi ini primi ...

Covid19 Campania, la situazione dei ricoveri in terapia intensiva per provincia Aumentano i ricoveri in terapia intensiva per il Coronavirus in Campania. Si tratta dei casi con sintomi più gravi, tali ...

La paura di un nuovo lockdown non è ancora passata. E’ quello che temono di più gli industriali riminesi e romagnoli: un ennesimo stop delle attività produttive, se il virus tornasse a picchiare duro.

I numeri preoccupanti riguardo i contagi hanno costretto il ministro della Sanità britannico a dichiarare nuovi lockdown in zone localizzate nel nord-est dell’Inghilterra. Il pericolo chiusura totale ...

