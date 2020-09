Il coronavirus potrebbe aumentare il rischio di parto prematuro (Di venerdì 18 settembre 2020) (foto: Luis Acosta/AFP via Getty Images)Le donne in gravidanza non devono abbassare la guardia, anzi dovrebbero continuare a rispettare rigorosamente le strategie per ridurre il rischio di contagio da coronavirus, come indossare le mascherine e mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. A ribadirlo sono due nuovi studi degli statunitensi Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), secondo cui sebbene la maggior parte delle donne incinte positive al coronavirus sia asintomatica, alcune invece possono sviluppare una forma grave della Covid-19 e correre un rischio maggiore di partorire prematuramente o di interrompere la gravidanza. Risultati, tuttavia, che vanno presi con molta cautela: riguardano infatti un numero relativamente ridotto di pazienti, e ... Leggi su wired (Di venerdì 18 settembre 2020) (foto: Luis Acosta/AFP via Getty Images)Le donne in gravidanza non devono abbassare la guardia, anzi dovrebbero continuare a rispettare rigorosamente le strategie per ridurre ildi contagio da, come indossare le mascherine e mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. A ribadirlo sono due nuovi studi degli statunitensi Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), secondo cui sebbene la maggior parte delle donne incinte positive alsia asintomatica, alcune invece possono sviluppare una forma grave della Covid-19 e correre unmaggiore dirire prematuramente o di interrompere la gravidanza. Risultati, tuttavia, che vanno presi con molta cautela: riguardano infatti un numero relativamente ridotto di pazienti, e ...

GenioIncompres8 : #COVID19, speranza di vita a rischio per la pandemia. Lo studio: «Potrebbe ridursi di 9 anni»… - dplastino : @fpiersimoni qui su twitter qualcuno ha detto che potrebbe essere lei: - StreetNews24 : In Gran Bretagna potrebbe essere imposto un nuovo lockdown nazionale come ''ultima linea di difesa'' rispetto all'a… - paridepuglia : @pego_enrico @mrtrs77 @assurdistan @azangrillo Gentile Pegoraro, al netto che l'Oms mi promuove la strategia svedes… - Mapio : Ma ma ma… e le centinaia di migliaia di famiglie quasi sul lastrico? e la scuola chiusa ovunque per mesi? -

Ultime Notizie dalla rete : coronavirus potrebbe Il coronavirus potrebbe rubare fino a 9 anni di vita Corriere del Ticino IL SETTORE IMPIANTISTICO ITALIANO SI PREPARA A CHIUDERE IL 2020 CON UN -7,3% MA REGGE L'IMPATTO DEL LOCKDOWN

Questi i dati emersi dalla presentazione, via streaming, del 6° Rapporto Congiunturale e Previsionale del Mercato Installazione Impianti 2020-2023 di CRESME RICERCHE per MCE – MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMF ...

Sisma: pubblicate tre nuove importanti ordinanze di Legnini

Entrano in vigore oggi, con la pubblicazione sul sito internet www.sisma2016.gov.it, le tre nuove Ordinanze del Commissario alla Ricostruzione esaminate nella Cabina di Coordinamento del 21 agosto e d ...

Il mio è innanzitutto un No di principio

Sono sempre più determinato a votare No domenica prossima nel referendum confermativo della legge costituzionale che riduce il numero dei parlamentari. Il mio orientamento è supportato da valutazioni ...

Questi i dati emersi dalla presentazione, via streaming, del 6° Rapporto Congiunturale e Previsionale del Mercato Installazione Impianti 2020-2023 di CRESME RICERCHE per MCE – MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMF ...Entrano in vigore oggi, con la pubblicazione sul sito internet www.sisma2016.gov.it, le tre nuove Ordinanze del Commissario alla Ricostruzione esaminate nella Cabina di Coordinamento del 21 agosto e d ...Sono sempre più determinato a votare No domenica prossima nel referendum confermativo della legge costituzionale che riduce il numero dei parlamentari. Il mio orientamento è supportato da valutazioni ...