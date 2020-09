Gp Emilia Romagna FP1 MotoGP: Quartararo comincia bene (Di venerdì 18 settembre 2020) Fabio Quartararo inizia al top il GP dell’Emilia Romagna della MotoGP, aggiudicandosi la FP1. Il francese, che ha perso la testa del mondiale cadendo nello scorso GP, ferma il cronometro in 1’31″721, battendo di 90 millesimi il compagno di squadra Franco Morbidelli. Il vincitore del GP di San Marino precede la KTM di Pol Esparagaro, in una forma decisamente migliore rispetto allo scorso weekend. Joan Mir e Miguel Oliveira completano la top five. Come la KTM, anche la Honda fa un deciso passo in avanti. Takaaki Nakagami svetta con il sesto tempo, in sella alla RC213V in versione 2019. Niente male Alex Marquez, il quale si contende un posto in top ten per poi chiudere la sessione con il 12esimo tempo. Il fratellino di Marc e campione uscente della Moto2 adotta la dottrina dei “piccoli ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 18 settembre 2020) Fabioinizia al top il GP dell’della, aggiudicandosi la FP1. Il francese, che ha perso la testa del mondiale cadendo nello scorso GP, ferma il cronometro in 1’31″721, battendo di 90 millesimi il compagno di squadra Franco Morbidelli. Il vincitore del GP di San Marino precede la KTM di Pol Esparagaro, in una forma decisamente migliore rispetto allo scorso weekend. Joan Mir e Miguel Oliveira completano la top five. Come la KTM, anche la Honda fa un deciso passo in avanti. Takaaki Nakagami svetta con il sesto tempo, in sella alla RC213V in versione 2019. Niente male Alex Marquez, il quale si contende un posto in top ten per poi chiudere la sessione con il 12esimo tempo. Il fratellino di Marc e campione uscente della Moto2 adotta la dottrina dei “piccoli ...

MotoGP : Good morning and welcome to... ?? The Gran Premio TISSOT dell'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini at the Misan… - repubblica : Covid, test gratis in farmacia per alunni e genitori in Emilia-Romagna [aggiornamento delle 10:41] - repubblica : Covid, test gratis in farmacia per alunni e genitori in Emilia-Romagna - PLCesenatico : RT @PLRubicone: Quali sono le regole per #votare al #Referendum? Qui trovate le indicazioni della @RegioneER: - CollotMarta : Dopo l'esperienza delle regionali in Emilia Romagna, ho voluto raccontare un'altra campagna elettorale popolare: qu… -