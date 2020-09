Gianni Brezza marito Loretta Goggi: un amore che ha fatto scandalo (Di venerdì 18 settembre 2020) Questo articolo . Gianni Brezza è stato il marito dell’artista Loretta Goggi, con cui ha vissuto molti anni felici. Il loro amore però fece scandalo, scopriamo il perchè. Gianni Brezza è stato il compagno di tutta la vita di Loretta Goggi, che purtroppo è scomparso qualche anno fa. Questa sera vedremo un importante ritorno su Rai 1 della … Leggi su youmovies (Di venerdì 18 settembre 2020) Questo articolo .è stato ildell’artista, con cui ha vissuto molti anni felici. Il loroperò fece, scopriamo il perchè.è stato il compagno di tutta la vita di, che purtroppo è scomparso qualche anno fa. Questa sera vedremo un importante ritorno su Rai 1 della …

infoitcultura : Gianni Brezza ex marito Loretta Goggi, un amore finito in tragedia - GayGuyIt : sì, gianni brezza è stato sempre di grande ispirazione per le mie fantasie.. bravo bello forte elegante e UOMO! rob… - Fiammy71 : #techetechete Gianni Brezza before Loretta -