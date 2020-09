Francia: Lione a secco, con il Nimes finisce senza reti (Di venerdì 18 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 18 SET - Secondo pareggio consecutivo per il Lione che, nell'anticipo della 4/a giornata della Ligue 1, si fa fermare in casa - ancora una volta sullo 0-0 - dal Nimes allenato da Jerome ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 18 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 18 SET - Secondo pareggio consecutivo per ilche, nell'anticipo della 4/a giornata della Ligue 1, si fa fermare in casa - ancora una volta sullo 0-0 - dalallenato da Jerome ...

zazoomblog : Francia: Lione a secco con il Nimes finisce senza reti - #Francia: #Lione #secco #Nimes - fisco24_info : Francia: Lione a secco, con il Nimes finisce senza reti: La squadra di Garcia non sa più vincere. Prova opaca di De… - mariangelalo33 : RT @Don_Lazzara: #Francia: ancora episodi gravissimi di intolleranza contro i #cristiani. Gli ulta-nazionalisti turchi i 'lupi grigi', nell… - linetta53 : Montpellier vs Lione giocata il 15 settembre, con pubblico, distanziato ma presente. In Francia hanno scelto di viv… - AstridBocca : RT @Don_Lazzara: #Francia: ancora episodi gravissimi di intolleranza contro i #cristiani. Gli ulta-nazionalisti turchi i 'lupi grigi', nell… -