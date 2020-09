Esplosione in un edificio a Verona: due feriti, uno è grave (Di venerdì 18 settembre 2020) Due persone sono rimaste ferite, una in modo grave, in un incendio divampato questa mattina in una palazzina a Verona, nel quartiere San Giovanni in Valle. Le fiamme si sono sviluppate dopo un'Esplosione che è stata avvertita in tutto il quartiere. Ancora da chiarire le cause dello scoppio. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 18 settembre 2020) Due persone sono rimaste ferite, una in modo, in un incendio divampato questa mattina in una palazzina a, nel quartiere San Giovanni in Valle. Le fiamme si sono sviluppate dopo un'che &e; stata avvertita in tutto il quartiere. Ancora da chiarire le cause dello scoppio.

007Vincentxxx : RT @SkyTG24: Esplosione in un edificio a Verona: due feriti, uno è grave - SkyTG24 : Esplosione in un edificio a Verona: due feriti, uno è grave - VELOSPORT1960 : Si ipotizza una perdita di gas in un appartamento al piano terra di un edificio di piazzale Libia (Video). Otto per… - gen_napoli : RT @rtl1025: ?? 'Molto probabilmente si tratta di gas metano, dovremo indagare da dove si è originata la perdita. Abbiamo fatto chiudere il… - francy04598976 : RT @rtl1025: ?? 'Molto probabilmente si tratta di gas metano, dovremo indagare da dove si è originata la perdita. Abbiamo fatto chiudere il… -

Ultime Notizie dalla rete : Esplosione edificio Esplosione in edificio a Verona, due feriti, uno grave La Nuova Sardegna Verona, esplosione in un palazzina: ci sono feriti. Scoppio provocato da un inquilino sotto sfratto

Violenta esplosione in una palazzina a Verona. A provocarla un inquilino che aveva ricevuto un ultimatum di sfratto. Esplosione in una palazzina a Verona, nel quartiere Veronetta in via San Giovanni i ...

Verona, esplosione in una palazzina

Esplosione a Verona, nel quartiere Veronetta in via San Giovanni in Valle. Lo scoppio in un'abitazione vicino ad un edificio scolastico, attorno alle 8 di questa mattina. Sul posto 118 (con due ambula ...

Verona, forte esplosione a Veronetta. Sul posto i mezzi di soccorso

Una forte esplosione è avvenuta venerdì mattina in via San Giovanni in Valle a Verona in un edificio vicino ad un istituto scolastico. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso dei vigili del fuo ...

Violenta esplosione in una palazzina a Verona. A provocarla un inquilino che aveva ricevuto un ultimatum di sfratto. Esplosione in una palazzina a Verona, nel quartiere Veronetta in via San Giovanni i ...Esplosione a Verona, nel quartiere Veronetta in via San Giovanni in Valle. Lo scoppio in un'abitazione vicino ad un edificio scolastico, attorno alle 8 di questa mattina. Sul posto 118 (con due ambula ...Una forte esplosione è avvenuta venerdì mattina in via San Giovanni in Valle a Verona in un edificio vicino ad un istituto scolastico. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso dei vigili del fuo ...