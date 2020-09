Dua Lipa e James Corden cantano del COVID (Di venerdì 18 settembre 2020) Dua Lipa, ufficialmente la popstar dell’anno, ha un progetto a fin di bene che porta a termine accompagnata dall’ironia di James Corden. DUA Lipa Has ‘New Rules’ For COVID Dating riunisce due moderne hit pop con la prevenzione anti-Coronavirus. E un pizzico di commedia e sensualità che fa sempre piacere. La commedia e la musica La grazia e la spontaneità di Dua Lipa, una delle popstar più amate degli ultimi tempi. Con essa lo spirito e la simpatia di James Corden, uno dei comici più apprezzati del momento. Il risultato di questo incontro è un simpatico mashup intitolato DUA Lipa Has ‘New Rules’ For COVID Dating. Le combinazioni tra la musica e ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 18 settembre 2020) Dua, ufficialmente la popstar dell’anno, ha un progetto a fin di bene che porta a termine accompagnata dall’ironia di. DUAHas ‘New Rules’ ForDating riunisce due moderne hit pop con la prevenzione anti-Coronavirus. E un pizzico di commedia e sensualità che fa sempre piacere. La commedia e la musica La grazia e la spontaneità di Dua, una delle popstar più amate degli ultimi tempi. Con essa lo spirito e la simpatia di, uno dei comici più apprezzati del momento. Il risultato di questo incontro è un simpatico mashup intitolato DUAHas ‘New Rules’ ForDating. Le combinazioni tra la musica e ...

