Di Maio dice che avrebbe gestito diversamente queste regionali. Alla vigilia del voto (Di venerdì 18 settembre 2020) «Potevate pensarci prima». La battuta tagliente di Lilli Gruber sintetizza esattamente il pensiero di Luigi Di Maio espresso nel corso della trasmissione Otto e Mezzo in onda su La7 Alla vigilia del voto per le elezioni regionali e per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. Il ministro degli Esteri, ex leader del Movimento 5 Stelle, ha affermato che se fosse stato per lui, la partita sulle elezioni sarebbe stata diversa. L'abbinamento Di Maio e regionali, dunque, rischia di essere un punto critico di queste ultimissime ore di campagna elettorale prima delle urne.

