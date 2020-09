Cover o pellicole Smartphone Antiurto per evitare che si rompa cadendo

Leggi su navigaweb

(Di venerdì 18 settembre 2020) Quante volte vi sarà capitato di far cadere a terra il telefono nuovo appena acquistato e di aver provato quel brivido di paura per la rottura del vetro anteriore, pochi instanti prima di sollevarlo e constatare realmente i danni?Purtroppo i telefoni diventano sempre più sottili e delicati e difficilmente possono reggere l'urto da una caduta anche da modeste altezze (1 metro può essere sufficiente per rompere il telefono). Per tale ragione esistono in commercio svariate soluzioni per proteggere adeguatamente il telefono dalle cadute, a patto di rinunciare ad una parte dell'estetica (i telefoni protetti sembreranno più grandi e più brutti!).Vediamo insieme in questa guida comeche il telefono siper una caduta accidentale mostrandovi tutti i sistemi di protezione che possiamo utilizzare al momento.