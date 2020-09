Coronavirus | matrimonio negli Usa super diffusore | ha provocato 177 contagi e 7 morti

SkyTG24 : Coronavirus, otto persone positive dopo un matrimonio a Corleone - SkyTG24 : Coronavirus Usa, 170 contagiati e 7 morti dopo un matrimonio - RaiNews : Alla cerimonia hanno partecipato 65 persone - RepubblicaTv : Coronavirus, il mini lockdown di Corleone: scuole e mercato chiuso dopo positivi a un matrimonio: Sono 7 i contagia… - giusycilia : RT @Regione_Sicilia: 'Bonus #matrimonio', governo @Musumeci_Staff stanzia 3,5 milioni - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus matrimonio

L'Unione Sarda.it

Paura coronavirus a Corleone dopo due matrimoni con positivi: 500 persone coinvolte. Chiuse le scuole e i pub la sera a Corleone dopo i casi di coronavirus riscontrati in seguito a due matrimoni. Lo p ...(ANSA) - PALERMO, 18 SET - Scuole chiuse e restrizioni negli orari di apertura dei locali e pub che potranno restare aperti fino alle 22. Chiusi musei, parco urbano e circoli ricreativi, sospeso il me ...Oltre un giovane su 4 (26%) nella fascia di età 18-39 anni che viene ricoverato per COVID-19 va incontro alla polmonite. Addirittura gli asintomatici possono sviluppare in seguito la polmonite. È il d ...