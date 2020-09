Coronavirus, l’immunologa Viola: “Test rapido per liberare le persone dall’inutile clausura” (Di venerdì 18 settembre 2020) Il test rapido “per liberare da una assurda clausura”. E’ la proposta dell’immunologa dell’Università di Padova, Antonella Viola, in un post su Facebook. “Stamattina ho trovato l’email di una signora seriamente preoccupata per il figlio. Il ragazzo ha 22 anni e da 45 giorni è in isolamento. Nonostante non abbia più sintomi da settimane, il tampone dice che è positivo. L’email mi ha profondamente colpito, ho sentito come mia l’angoscia della madre preoccupata per la salute mentale del figlio – racconta Viola – Il punto è: che significa tampone positivo? Significa positivo al 20esimo ciclo di amplificazione o al 38esimo? Perché nel primo caso è giusto l’isolamento e bisognerebbe però anche ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 18 settembre 2020) Il test“perda una assurda clausura”. E’ la proposta dell’immunologa dell’Università di Padova, Antonella, in un post su Facebook. “Stamattina ho trovato l’email di una signora seriamente preoccupata per il figlio. Il ragazzo ha 22 anni e da 45 giorni è in isolamento. Nonostante non abbia più sintomi da settimane, il tampone dice che è positivo. L’email mi ha profondamente colpito, ho sentito come mia l’angoscia della madre preoccupata per la salute mentale del figlio – racconta– Il punto è: che significa tampone positivo? Significa positivo al 20esimo ciclo di amplificazione o al 38esimo? Perché nel primo caso è giusto l’isolamento e bisognerebbe però anche ...

