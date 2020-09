Coronavirus | a Codogno bimba delle elementari positiva | la classe resta a casa

Leggi su urbanpost

(Lodi), 18 settembre 2020. Una bambina che frequenta la scuola materna "Resistenza" di viale Cairo, ieri, è risultataal. Per questo motivo la piccola è rimasta ain quarantena. In realtà laera già in isolamento nella sua dimora dall'8 settembre scorso quando aveva manifestato i primi sintomi, raffreddore e febbre, e i genitori in via precauzionale avevano deciso di tenerla lontana dai suoi compagni. La somministrazione del tampone prescritto dal pediatria ha poi dato purtroppo conferma di quanto si sospettava: la bambina ha contratto il Covid; l'esito è arrivato nel pomeriggio di mercoledì.