«Chi non vota Giani fa vincere Salvini»: l’appello di Zingaretti a Sinistra e 5 Stelle (Di venerdì 18 settembre 2020) Il segretario nazionale Pd: «Io latitante? No, ho girato ovunque. La Ceccardi non scherzi sull’antifascismo. Una vittoria della destra metterebbe a rischio il buon governo toscano, dalla sanità all’ambiente ai diritti» Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 18 settembre 2020) Il segretario nazionale Pd: «Io latitante? No, ho girato ovunque. La Ceccardi non scherzi sull’antifascismo. Una vittoria della destra metterebbe a rischio il buon governo toscano, dalla sanità all’ambiente ai diritti»

AlbertoBagnai : Certo, è vero, il MES in Europa nessuno lo ha chiesto tranne voi votando la risoluzione 126 del 29 luglio scorso (… - dellorco85 : Il #redditodicittadinanza sta aiutando oltre 3 milioni di persone in seria difficoltà. Se i 4 arrestati di Collefer… - Marcozanni86 : Truccano i conti che è un piacere! E la #Bafin se ne accorge solo quando sollecitata dall'estero. Stavolta almeno n… - 60_cla : RT @catlatorre: A Roma una vicepreside ha 'consigliato' alle ragazze di non mettere la minigonna 'sennò ai prof cade l'occhio'. Le ragazze… - forzaLecce2 : #GFVIP Chi guarda il grande fratello NON PUÒ PERMETTERSI di criticare chi guarda il calcio. Cose più inutili dei re… -

Chi è Denis Dosio, presentazione del nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2020 | Video Mediaset

L'irriverente Contessa ha lasciato tutti senza parole con il suo umorismo dissacrante. Una clip divertentissima dei momenti più stravaganti con una protagonista assoluta: Patrizia... Il sito di ...

Pugliesi alla conquista dei piccoli comuni italiani

Il Comune è Carbone, 600 abitanti in Basilicata, provincia di Potenza. Domanda: lei a Carbone c'è mai stato? Risposta: No. Domanda: Non le suona strano candidarsi alle elezioni in un Comune che neppur ...

Consigli Fantacalcio Mantra, chi non schierare per la 1a giornata

Ricomincia la Serie A e ripartono anche i consigli del Fantacalcio Mantra. Come di consueto ogni venerdì ci ritroveremo insieme per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Senza troppi indugi andia ...

