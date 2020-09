Caposele | giovane salernitano prova a truffare anziano | scoperto e denunciato

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCredeva di poter facilmente mettere a segno una truffa ai danni di un ultrasettantenne e garantirsi così in modo impunito un illecito profitto, ma non è andata come sperava: a carico del 25enne, proveniente dalla provincia di Salerno, è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino in quanto ritenuto responsabile del reato di “Tentata truffa”. Il, vagabondando aalla guida della sua vettura, aveva scelto con cura la sua vittima: quindi, simulando un incidente, accusava l’conducente di un Apecar di aver provocato dei danni alla propria autovettura che invece erano preesistenti: 500 euro la somma inizialmente richiesta a titolo di risarcimento. L’ignaro ma guardingo, intuendo ...