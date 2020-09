Bonaccini riapre gli stadi, 1000 spettatori per Parma-Napoli e Sassuolo-Cagliari (Di venerdì 18 settembre 2020) Mentre Spadafora concedeva una parziale riapertura degli impianti sportivi – soprattutto per quanto riguarda gli Internazionali di tennis al Foro Italico e limitatamente ai match di semifinale e finale – con la capienza di mille posti, distanziati e con dispositivi di protezione, si chiariva contestualmente che questa apertura non avrebbe avuto nessun effetto sul campionato di calcio che inizierà nel prossimo week-end. Invece, Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia-Romagna, rischia di innescare un vero e proprio effetto domino, aprendo gli stadi Tardini e Mapei stadium per le partite d’esordio della Serie A. Parma-Napoli e Sassuolo-Cagliari (entrambi i match domenica, il primo alle 12.30, il secondo alle 18.00) saranno aperti a mille ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 18 settembre 2020) Mentre Spadafora concedeva una parziale riapertura degli impianti sportivi – soprattutto per quanto riguarda gli Internazionali di tennis al Foro Italico e limitatamente ai match di semifinale e finale – con la capienza di mille posti, distanziati e con dispositivi di protezione, si chiariva contestualmente che questa apertura non avrebbe avuto nessun effetto sul campionato di calcio che inizierà nel prossimo week-end. Invece, Stefano, governatore dell’Emilia-Romagna, rischia di innescare un vero e proprio effetto domino, aprendo gliTardini e Mapeium per le partite d’esordio della Serie A.(entrambi i match domenica, il primo alle 12.30, il secondo alle 18.00) saranno aperti a mille ...

