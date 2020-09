Ancora chiuso il ponte di via S.Bernardino Bergamo, lavori protratti in mattinata (Di venerdì 18 settembre 2020) Lo stop interessa solo la corsia in direzione di Colognola, quella verso il centro resta aperta. Nella serata di giovedì 17 settembre erano caduti calcinacci. Traffico intenso in zona anche a a causa di altri lavori sulla sede stradale di via Carducci. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 18 settembre 2020) Lo stop interessa solo la corsia in direzione di Colognola, quella verso il centro resta aperta. Nella serata di giovedì 17 settembre erano caduti calcinacci. Traffico intenso in zona anche a a causa di altrisulla sede stradale di via Carducci.

SkyTG24 : Un vasto incendio è divampato, per causa ancora in corso di accertamento, nella zona portuale di #Ancona. Il Comune… - balax1985 : @Corriere Già era oscena la condanna iniziale! Con quello che ha fatto 5 anni? Ancora peggio poi l'aver abbassata l… - dukeonyx57 : @Fabius40884986 Con la. riconferma di @PFonsecaCoach , a seguito della rottura con l'allenatore dopo #sivigliaroma,… - xlokialmighty : Ho chiuso una porta ma ho sbagliato porta perché sbatte ancora ?? - Anto181991 : @AlfredoPedulla Mundo Deportivo abbi pietà, che ancora non hanno chiuso Vidal... Ci manca Suarez ???? -